معصوم: تحرير القوات العراقية للساحل الأيسر بالموصل خطوة كبرى لطرد "داعش"الأربعاء، 25 يناير 2017 10:34 ص
وصف الرئيس العراقي فؤاد معصوم انتصار القوات المسلحة العراقية وتحريرها للساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل بمحافظة نينوي بأنه “خطوة كبرى” نحو تحرير الموصل بالكامل وكل شبر من أراضي الوطن قريبا من قبضة الجماعات الإرهابية التي ستطرد قريبا من الساحل الأيمن من المدينة، بما يمهد لإعادة الاستقرار والسلام إلى المنطقة والعالم.
وهنأ معصوم، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، الشعب العراقي بالانتصار الذي حققته القوات المسلحة على تنظيم “داعش” الإرهابي، وحيت القوات المسلحة العراقية الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والبيشمركة ومتطوعي العشائر وأبناء الموصل وحرصها على تقليل الخسائر في أرواح المدنين وحماية النازحين.
ومن جانبه، قال رئيس “التحالف الوطني” العراقي عمار الحكيم إن تحرير الساحل الأيسر بالموصل نصر باهر تحقق بدعم شعبي متواصل، معربا عن الأمل في تحرير كامل تراب الوطن من سيطرة داعش.
وكان قائد عمليات “قادمون يانينوي” الفريق رشيد يارالله أعلن أمس تحرير الساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل المكون من 65 حيا سكنيا من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي.. وانطلقت العمليات العسكرية لتحرير نينوى في 17 أكتوبر الماضي، وبدأت المرحلة الثانية لعمليات تحرير الموصل يوم الخميس 29 ديسمبر 2016.
وتمكنت خلالها القوات من الوصول إلى ضفة نهر”دجلة” وسيطرت على مداخل ثلاثة جسور من إجمالي خمسة تربط شطري المدينة التى انتهت المرحلة الأولى لتحريرها يوم الخميس 15 ديسمبر.
وطالب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القوات المسلحة المشتركة بالتحرك بسرعة لتحرير الساحل الأيمن غربي مدينة الموصل بعد استكمال تحرير الساحل الأيسر.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
قطع التيار الكهربائي والمياه بمحطة "كوم البيجة" بقنا اليوم وبعد غد
أعلن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان اليوم الثلاثاء أنه سيتم فصل التيار الكهربائي وقطع المياه بمحطة “كوم البيجة” بمركز “فرشوط” بمحافظة قنا ، اليوم وبعد غد ...Tue, 24 Jan 2017 12:42:28 GMT
-
الوزير: هذه فكرة مشروع جبل الجلالة!
أكد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن فكرة مشروع “جبل الجلالة” جاءت من مستثمر أراد إنشاء منتجع سياحي ضخم فوق هضبة جبل الجلالة لكن لم يعرف ...Wed, 25 Jan 2017 00:57:40 GMT
-
متصلة للإبراشي: «جوزي بيتعاطى الترامادول»
اشتكت متصلة، رفضت ذكر اسمها، من زوجها قائلة: «زوجي يتعاطى حبوب الترامادول يوميا، وكل يوم بيحلف عليا بالطلاق». وأكدت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، تقديم ...Wed, 25 Jan 2017 00:57:40 GMT
-
في ذكراها السادسة.. ماذا تبقى من ثورة 25 يناير؟
”عيش حرية عدالة اجتماعية”، تحت هذا الشعار ثار المصريون قبل ست سنوات ضد النظام الحاكم وما عانوه من ظلمات طوال عقود حكمه الثلاث، في 25 يناير كان حلمهم بالحرية ...Wed, 25 Jan 2017 07:41:30 GMT
-
مصنع رينو بالمغرب يرفع طاقته الانتاجية بنسبة 18% العام الماضي ...
نجحت رينو في زيادة انتاجها من السيارات في المغرب في عام 2016 بنسبة بلغت 18% نمو مقارنة بالأرقام في عام 2015 خاصة في منشآتي طنجة…Tue, 24 Jan 2017 23:52:43 GMT
-
هكذا يمكنك إيقاف ظهور إشعارات المواقع على "كروم"Tue, 24 Jan 2017 23:21:30 GMT
-
بالفيديو..إصابة 45 سائحا في انقلاب حافلة وتحطمها بالهند
أصيب 45 سائحًا بينهم 5 أطفال في حادث انقلاب حافلة وتحطمها، قرب أحد المنحنيات بمدينة “داهولي” بولاية البنغال الغربي بالهند، وفقًا لما أعلنته مصادر شرطية وصحية. ...Wed, 25 Jan 2017 07:56:38 GMT
-
قبل 4 سنوات.. ترامب يعلن شعار حملته الانتخابية في 2020
قدم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، طلب تسجيل شعاره لحملة الانتخابات الرئاسية في 2020 “لنحافظ على عظمة أمريكا”، في خطوة تشير إلى أنه لا يشك في أنه سيحقق وعده ...Wed, 25 Jan 2017 07:13:05 GMT