 Moheet on google
الأربعاء 25 يناير 2017 10:24 صباحاً
روابط سريعة
«الأرصاد الجوية»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة
وحيد سعودي - المتحدث باسم هيئة الأرصادالجوية
وحيد سعودي - المتحدث باسم هيئة الأرصادالجوية

«الأرصاد الجوية»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

الأربعاء، 25 يناير 2017 10:15 ص
محيط - خالد الريس

أكد وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة ولكنه سيبقى شتوي معتدل على المدن الساحلية ومائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الانحاء.
وأشار سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأربعاء، إلى احتمالية تساقط الأمطار على غرب مصر عقب ظهر اليوم  مع امتداد احتمالية تساقطها على القاهرة والوجه البحري خلال 48 ساعة، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الأحد القادم.
وأعلن أن درجات الحرارة العظمى بالسواحل الشمالية تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة، والقاهرة والوجه البحري تتراوح ما بين 21 إلى 22 درجة ، وفي جنوب الصعيد تتراوح ما بين 26 إلى 30 درجة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3