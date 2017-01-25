«الأرصاد الجوية»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارةالأربعاء، 25 يناير 2017 10:15 ص
أكد وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة ولكنه سيبقى شتوي معتدل على المدن الساحلية ومائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الانحاء.
وأشار سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأربعاء، إلى احتمالية تساقط الأمطار على غرب مصر عقب ظهر اليوم مع امتداد احتمالية تساقطها على القاهرة والوجه البحري خلال 48 ساعة، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الأحد القادم.
وأعلن أن درجات الحرارة العظمى بالسواحل الشمالية تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة، والقاهرة والوجه البحري تتراوح ما بين 21 إلى 22 درجة ، وفي جنوب الصعيد تتراوح ما بين 26 إلى 30 درجة.
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