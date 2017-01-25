كشفت صحيفة “إزفيستيا” الروسية عن قرب موعد تزويد الجيش الروسي بطائرات بدون طيار تم اختبارها في سوريا قادرة على التشويش على نظامي الاتصال 3G و4G.

وذكرت الصحيفة أن ما يميز هذا الطراز من الطائرات والذي سمي بـ “بي بي إل ايي” هو قدرته على التشويش على موجات الإرسال الخاصة بالاتصالات الهاتفية عبر الهواتف النقالة، “إذ باستطاعتها الدخول على موجات البث عبر الأثير الصادرة من محطات الإرسال المركزية ومحطات التقوية وإرسال معلومات إما على شكل رسائل نصية أو مقاطع فيديو، أو حجب الإرسال لفترات معينة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف الأساسي لعمل هذه الطائرات هو تعطيل عمل أبراج البث أثناء تنفيذ العمليات العسكرية، ولهذا الغرض تم تزويد الطائرات المحدثة بأجهزة تشويش متخصصة تستعمل لمرة واحدة ويتم التخلص منها بعد تنفيذ مهمتها.