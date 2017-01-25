قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التهنئة إلى الشعب المصري، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

وقال السيسي، في كلمة وجهها إلى الأمة، اليوم الأربعاء، إن ثورة 30 يونيو جاءت كتصحيح لمسار ثورة 25 يناير.

وأضاف الرئيس أن ثورة 25 يناير ستظل الأمل الكبير، معرباً عن ثقته في أن الوطن يسير على الطريق الصحيح.

وشدد السيسي على أن الدولة مستمرة في الإصلاح الاقتصادي وبناء المشروعات العملاقة والمتوسطة لتحقيق أمال المصريين، متعهداً بمواصلة مكافحة الفساد بالتوازي مع التنمية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على إعلاء قيمة المواطنة والفصل بين السلطات.

ووجه السيسي رسالة إلى الشباب المصري، مؤكداً بأن الدولة في حاجة إلى جهودهم، لتحقي النمو والتطور المنشود.