يواجه منتخب مصر الأول، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره منتخب غانا في ختام مباريات الدور التمهيدي للمجموعة الرابعة، ببطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالجابون.

ويدخل المنتخب الوطني لقاء اليوم وليس أمامه إلا الفوز أو التعادل على أقل تقدير وبأي نتيجة لضمان التأهل لدور الثمانية للبطولة، بعدما ضمن المنتخب الغاني بالفعل التأهل عن المجموعة الرابعة بعد فوزه على منتخبي أوغندا ومالي وحصده العلامة الكاملة بـ 6 نقاط، أما منتخب مصر فيحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويحتاج نقطة على الأقل ليصعد كثاني المجموعة برفقة المنتخب الغاني.

ويتوقع أن يكون محمود عبد المنعم كهربا مفاجأة الفراعنة الليلة للمنتخب الغاني، بعدما ظهر بمستوى طيب في العشر دقائق الأخيرة التي لعبها في مباراة أوغندا الماضية، إلى جانب رغبة هيكتور كوبر في ضخ دماء جديدة في مركز رأس الحربة في ظل حالة عدم التوفيق التي لازمت مهاجم المنتخب مروان محسن في مباراتي مالي وأوغندا.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من: عصام الحضرى، أحمد فتحي وأحمد حجازي وعلي جبر وكريم حافظ “عمر جابر” - للدفاع، محمد النني وطارق حامد – وسط دفاعي، محمود تريزيجيه وعبدالله السعيد ومحمد صلاح – وسط هجومى، محمود كهربا – رأس حربة.