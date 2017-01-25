أعلن المسئول البارز بالشرطة الصومالية الكابتن محمد حسين اليوم الأربعاء اقتحام مجموعة من المسلحين لفندق بالعاصمة مقديشيو، وذلك بعد انفجار سيارة مفخخة خارج المبنى.

وقال الكابتن محمد حسين - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية - إنه مازال هناك تبادل مكثف لإطلاق نار داخل الفندق، وذلك دون الإشارة إلى أعداد الضحايا..ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.