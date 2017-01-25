كشفت مصادر، عن أن مجلس النواب سيناقش في جلسته القـادمة يـوم الأربعاء المقبل الأول من فبراير أسماء المرشحين لدخول التشكيل الوزاري، لإقرار ما يراه في الترشيحات طبقًا للدستور.

وتوقعت المصادر في تصريحات لصحيفة “الأخبار” القومية، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن ينتهي المجلس من اقرار التعديل الوزاري في نفس اليوم، ليقوم الوزراء الجدد بأداء اليمين الدســـتورية يوم الخميس الثاني من فبراير أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وقالت المصادر إن عدد الوزراء المرشحين للانضمام إلي التشـــكيل الوزاري ما بين 7 و8 وزراء معظمهم في الوزارات الخـدمية والاقتصـادية.

وأضافت المصادر، أن المهندس شريف إسماعيل يعكف علي وضع صورة التعديل الوزاري وينتظر أن ينتهي من الملامح النهائية للتعديل غدًا، ليبدأ في لقاء الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية التي سيتم تغيير شاغليها، ثم عرض قائمة الترشيحات علي الرئيس السيسي للبت فيها قبل إحالتها إلي مجلس النواب.

واستبعدت المصادر تعيين نواب لرئيس الوزراء في التعديل الجاري، ورأت أنه من الوارد في مرحلــــة مقبلة تعيين نواب للشئون الاقتصادية والخدمات والإنتاج ، في إطار هيكلة تسمح بدمج واسع في الوزارات ورجحت المصادر أن يتم هذه المرة علي نطاق ضيق دمج أكثر من وزارة في حقيبة واحدة.