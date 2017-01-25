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الأربعاء 25 يناير 2017 10:27 صباحاً
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حقيقة تعرض مصر لموجات غلاء جديدة
علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماع الاسبق

حقيقة تعرض مصر لموجات غلاء جديدة

الأربعاء، 25 يناير 2017 10:24 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

رأى الدكتور علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر لن تواجه أي موجات غلاء جديدة لمدة 6 أشهر مقبلة، مدللا على قولها بأنه بناءً على ما تمت دراسته ومشاهدته لمعدل التضخم وزيادة الأسعار.

وأضاف في حواره على شاشة “إكسترا نيوز”، أنه يجب الحماية الاجتماعية للمواطن في هذه المرحلة، من أجل إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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