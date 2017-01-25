رأى الدكتور علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر لن تواجه أي موجات غلاء جديدة لمدة 6 أشهر مقبلة، مدللا على قولها بأنه بناءً على ما تمت دراسته ومشاهدته لمعدل التضخم وزيادة الأسعار.

وأضاف في حواره على شاشة “إكسترا نيوز”، أنه يجب الحماية الاجتماعية للمواطن في هذه المرحلة، من أجل إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.