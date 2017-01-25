أعلن النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، عدم وجود أي كثافات مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية واصفا إياها بأنه “شبة خالية” وعدم وجود أي شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية.

وناشد عبد الحاكم من خلال لقائه ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي ام سي” الفضائية اليوم الأربعاء، قائدي سيارات الالتزام بالسرعات المحددة والمقررة بالطرق، مطمئنا المواطنين بوجود جميع الخدمات المرورية على الطرق.

وأضاف أن حادث احتكاك بين سيارة ملاكي وأوتوبيس بمحور “26 يوليو” مما أدى إلى انحراف الأوتوبيس وسقوطه من الكوبري ، موضحا أن الحادث بدون إصابات.