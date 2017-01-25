طارق سعيد ينتظر "تسياليزم، اخناتون يقول"الأربعاء، 25 يناير 2017 03:00 ص
يصدر قريبا ” ضمن إصدارات الهيئة العامة للكتاب للشاعر “طارق سعيد أحمد” ديوان “تسياليزم، اخناتون يقول” وذلك بالتزامن مع بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 48 يحوي الديوان 30 نص شعري بالعامية المصرية، وهم”إلى أنا، تحويل، حلم، تحريض، 9 صور، موسم الحصاد، ميت، حوار خاص، ؟، تيوليب، وشوش، بنفسج، عبث، اللوفر، ممل، تعاويذ، صورتك، اخرس، اطرش، مطرود، وسط البلد، ...سودا، هو، ملعون، 3 فقط، ليه؟، كالوس، اقرأ، عدل، ط”، ومن أجواء الديوان:ــ
“شايف التمثال منين
ولا انت مش همك
رتوشي
وسمكي
ومكاني
وسط الميادين الكتيرة
حرك عيونك
الساكتة
وكلمني بأي حروف
وما تسبنيش
يطوف جوايا صوت الصخر
ميدوزا
استوطنت ع الأرض
لمست عينيها
الحلم
الفكرة
ولون الورد”.
جدير بالذكر أن، “طارق سعيد أحمد” شاعر وكاتب صحفي من مواليد القاهرة، بدأ حياته المهنية كمحرر ثقافي في العديد من الصحف المصرية، ويعد ديوانه”تسياليزم، اخناتون يقول” هو العمل المطبوع الأول، وله تحت الطبع أربع دواوين تحمل نفس العنوان مرقمة، وديوان آخر بعنوان”إليها”، ورواية يضع رتوشها الأخيرة بعنوان”المخبأ”، ودراسة انسانية بعنوان”غيط العنب.. البناء الذي يمحو التاريخ”.
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