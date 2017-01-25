"المفرقعات": تمشيط المواقع الحيوية تزامنا مع احتفالات ثورة ينايرالأربعاء، 25 يناير 2017 02:21 ص
يجرى خبراء المفرقعات بالقاهرة والجيزة عمليات فحص وتعقيم لجميع المنشآت الحيوية والشرطية المنتشرة بقطاعات المحافظتين بواسطة كلاب المفرقعات والأجهزة الكشفية، تحسبا لوجود أى أجسام غريبة بالتزامن مع احتفالات الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.
كما ينسق خبراء المفرقعات مع رجال المرور لفحص أى سيارات متروكة أو فى حالة انتظار خاطئ، ومنع توقفها بمحيط المواقع الشرطية، لمنع وقوع أى أحداث طارئة على أن تستمر عمليات التمشيط لحين انتهاء الاحتفالات منعا لارتكاب أى عمليات إرهابية أخرى.
وسيجرى خبراء المفرقعات بعمليات مسح شامل لكل السفارات والأماكن الشرطية والوزارات والسفارات والكنائس والمنشآت العامة والقنصليات، منعا لحدوث أى أعمال إرهابية فى ظل انتشار رجال المفرقعات بمحيط كافة المواقع الحيوية، مع انتشار قوات الأمن للعمل على فرض السيطرة الأمنية بكل الطرق والميادين والشوارع لرصد أى أشكال للخروج عن القانون.
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