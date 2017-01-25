كشف الإعلامى عمرو أديب، أن المطربة شرين عبد الوهاب هاتفته منذ ساعة وأخبرته أنها تريد أن تكون مؤثرة فى عمل الخير، موضحًا أن المطربة أخبرته أنها شعرت بتأثيرها فى المجتمع بعدما صدر منها مؤخرًا فى حق الهضبة عمرو دياب وحديثها عن المطربة أصالة.

ولفت “أديب” خلال تقديمه برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية ON E ، ونغم FM، أن شرين تبرعت بمليون جنيه يوجه منها 500 ألف جنيه لأعمال الخير، وبقية المبلغ يذهب لمستشفى أبو الريش للأطفال، قائلاً:” من نص ساعة قبل ما أدخل البرنامج شرين عبد الوهاب كلمتنى وقالت لى أنا حاسة بعد ما عملت اللى عملته حسيت أنى مؤثرة.. فأنا عاوزة أبقى مؤثرة فى الخير وهتبرع بـ500 ألف جنيه لأعمال الخير”.

وتابع أديب قائلاً:” فأنا قلت ليها بس كدا مفيش زيهم لمستشفى أبو الريش فقالت لى وزيهم لأبو الريش.. وخدت منها مليون جنيه واستفدنا من خناقتها مع عمرو دياب”.