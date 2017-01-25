تعليق شاهيناز علي خلعها الحجاب:"منعني من الشهرة"الأربعاء، 25 يناير 2017 02:07 ص
صرحت المطربة شاهيناز: «أسباب خلعي للحجاب حرية شخصية زي قراري بارتدائه، وشعرت أني مش هقدر أكمل في مجال الغناء وأنا بالحجاب».
وأردفت خلال لقائها في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»: «كنت بشتغل بالحجاب، ولكن أسباب خلع الحجاب ليست اقتصادية كما ردد البعض».
واستطردت: «الفن بالنسبة لي حياة ومتعة، والحجاب كان أحد أسباب قص أجنحتي ومنعني من الانطلاق للشهرة».
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