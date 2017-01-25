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حسين: منصب الوزير لم يعد مغنمة لأحد
عماد الدين حسين

حسين: منصب الوزير لم يعد مغنمة لأحد

الأربعاء، 25 يناير 2017 02:01 ص

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن منصب الوزير لم يعد مغنمة لأحد، وإن الكثير من الشخصيات العامة تعتذر عنه، لافتا إلى أن التعديل الوزاري سيشمل 10 وزارات وستعرض على البرلمان يوم الأربعاء المقبل.

وأشار حسين، خلال لقائه ببرنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الذين يقبلون الوزارات حاليا هم الذين يبحثون عن وجاهة اجتماعية، لافتا إلى أن التعديل الوزاري كان من المقرر له أن يشمل 15 وزيرا، إلا أن الاعتذارات قللت العدد إلى 10.

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