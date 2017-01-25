أكد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن فكرة مشروع “جبل الجلالة” جاءت من مستثمر أراد إنشاء منتجع سياحي ضخم فوق هضبة جبل الجلالة لكن لم يعرف وقتها كيف كان سيتم شق الطرق والجبال.

وأردف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «cbc»، أنه عقب ذلك تم دراسة كيفية إنشاء مشروع تنموي كبير، وفي البداية تم التفكير في إنشاء دار للاستشفاء ثم تم التوسع في هذه الفكرة والاستقرار على إنشاء مدن سكنية كبيرة وأيضا ترفيهية وفندق جبلي، إضافة إلى إنشاء موقع خاص بقاعة مؤتمرات كبرى؛ نظرا لوجود سياحة تسمى بـ”سياحة المؤتمرات”​.