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الأربعاء 25 يناير 2017 12:54 صباحاً
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متصلة للإبراشي: «جوزي بيتعاطى الترامادول»
الإعلامي وائل الإبراشي

متصلة للإبراشي: «جوزي بيتعاطى الترامادول»

الأربعاء، 25 يناير 2017 01:53 ص

اشتكت متصلة، رفضت ذكر اسمها، من زوجها قائلة: «زوجي يتعاطى حبوب الترامادول يوميا، وكل يوم بيحلف عليا بالطلاق».

وأكدت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «إحنا مش عايزين نغير الشريعة، ولكن إيه ذنبي أنا وعيالي إن زوجي كل يوم يحلف عليا بالطلاق؟ فما حكم الشرع في ذلك؟».

وتابعت: «نسبة كبيرة من الشباب قد تصل لـ60% منهم يتعاطون المخدرات، ومش ممكن نربط مصير البيوت بالطلاق الشفوي، وأنا مش عارفة أتصرف».

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