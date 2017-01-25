اشتكت متصلة، رفضت ذكر اسمها، من زوجها قائلة: «زوجي يتعاطى حبوب الترامادول يوميا، وكل يوم بيحلف عليا بالطلاق».

وأكدت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «إحنا مش عايزين نغير الشريعة، ولكن إيه ذنبي أنا وعيالي إن زوجي كل يوم يحلف عليا بالطلاق؟ فما حكم الشرع في ذلك؟».

وتابعت: «نسبة كبيرة من الشباب قد تصل لـ60% منهم يتعاطون المخدرات، ومش ممكن نربط مصير البيوت بالطلاق الشفوي، وأنا مش عارفة أتصرف».