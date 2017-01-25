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شاهيناز توضح سبب موافقتها للعمل في قناة إخوانية
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شاهيناز توضح سبب موافقتها للعمل في قناة إخوانية

الأربعاء، 25 يناير 2017 01:50 ص

أكدت المطربة شاهيناز، إنها وافقت على العمل بإحدى القنوات الداعمة للإخوان وقت توليهم السلطة؛ لأنها كانت متخصصة.

وأشارت: «مليش في السياسة قوي ومليش علاقة بالإخوان، ولم يكن لدي أي معلومات عنهم، وتعاملت مع الموضوع زي غيره وسبق لي تقديم برنامج في قناة أخرى».

ولفتت شاهيناز خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «لم أطالب الرئيس المعزول محمد مرسي بالقصاص ولم أرسل له أي رسائل؛ لكني طلبت القصاص للشهداء عمومًا».

وتابعت أن عملها في الفضائية الإخوانية كان محاولة منها لتقديم برنامج ناجح، وتوصيل رسالة سامية للناس.

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