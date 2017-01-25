أكد المهندس علي فضالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في تصريحات صحفية، إنه تقرر غلق محطة مترو السادات اليوم الأربعاء، بناءً على توجيهات أمنية.

ولفت أن المترو جاهز لتشغيل المحطة في أي لحظة فور موافقة الأمن على تشغيل المحطة مرة أخرى، مشددا على تنفيذ المترو لكافة التعليمات الأمنية التي تهدف في المقام الأول لحماية المترو وركابه من أي تهديد.