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داعية إسلامية عن تطرق السيسي لمشكلة الطلاق:"اقتحام للعقول المتحجرة"
سعاد صالح

داعية إسلامية عن تطرق السيسي لمشكلة الطلاق:"اقتحام للعقول المتحجرة"

الأربعاء، 25 يناير 2017 01:33 ص

وجهت الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، رسالةتقدير لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتطرقه لمشكلة الطلاق خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة عيد الشرطة، وقالت: «حديث السيسي اقتحام للعقول المتحجرة من خلال هذه القضية».

ولفتت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «cbc»: «المشكلة الكبيرة أننا نقيد أنفسنا بأقوال فقهاء سابقين بل والأخطر من ذلك أننا نرفع أقوالهم إلى مرتبة القداسة رغم أن الواقع تغير»، مشيرة إلى أن تطرق الرئيس السيسي لمشكلة الطلاق يعزز فكرة تجديد الخطاب الديني، خاصة وأن الطلاق سبب رئيسي في ظاهرة أطفال الشوارع.

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