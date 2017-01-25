نجحت رينو في زيادة انتاجها من السيارات في المغرب في عام 2016 بنسبة بلغت 18% نمو مقارنة بالأرقام في عام 2015 خاصة في منشآتي طنجة والدار البيضاء، فيما ذكرت رينو المغرب أن سياراتها تم تصديرها لأكثر من 73 دولة حول العالم من المغرب.

وشملت السيارات المصدرة 303 ألف سيارة نقلت لآسيا وأوروبا وأفريقيا، فيما أكدت الشركة أن النمو في التصدير سيتواصل في عام 2017.

وأكدت الشركة أن انتاجها من سيارات رينو ارتفع بصورة كبيرة خاصة في مصنع صوماكا الذي يتواجد في مدينة الدار البيضاء، خاصة أن تصدير هذا المصنع يوجه بصورة أساسية لمصر وتونس وتركيا. ومن بين الدول الأخري التي تتلقي هذه السيارات المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودول أمريكا الجنوبية وإيطاليا وروسيا الاتحادية وبريطانيا ودول غرب إفريقيا.