هايد بارك العقارية تتعرض لحملة تشويه وتؤكد الالتزام تجاه عملائهاالأربعاء، 25 يناير 2017 12:52 ص
تعرضت شركة “هايد بارك العقارية للتطوير” في الاونة الاخيرة لحملة تشويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الاشخاص الذين يدعون بأن “هايد بارك” لم تنفذ التزاماتها التعاقدية تجاة عملائها، واكدت أنها ملتزمة بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه عملائها .
وقد قام الدكتور محمد مصطفى حمودة المحامي المستشار القانوني لشركة هايد بارك العقارية للتطوير ، بتحريك الاجراءات الجنائية ضد كل من قام بالتشهير و تشويه صورة الشركة في سوق العقارات.
وفي سياق متصل قام الدكتور محمد حمودة المحامي بتحرير محضر شرطة رقم 567 أداري ، وأتهم فيه بعض الاشخاص الذين يحرضون على عمل وقفة أحتجاجية أمام مقر الشركة الكائن مقرها في التجمع الخامس ، وتم أحالة المحضر الي النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
وعلى صعيد أخر أكد حمودة أن تلك الحملات المغرضة الهدف منها تشوية صورة الشركة وذلك لتحقيق مصالح وأغراض شخصية لبعض الاشخاص والغرض منها الاضرار العمدي بمصالح الشركة ومصالح عملائها الكرام ، وذلك للاسف الشديد بالاشتراك مع بعض الموظفين العموميين.
قامت الشركة على الصفحة الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي بطمأنة عملائها بأنها تتعهد بجميع التزاماتها تجاه عملائها وهذه الحملة السلبية لم تؤثر عليها بأي شكل من الاشكال.
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