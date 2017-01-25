كتبت الشاعرة فاطمة المرسي عدة قصائد تعبر عن مصر وثورتها، وسجلت ذلك في أكثر من قصيدة نوقف “محيط” عند بعضها.

يذكر أن فاطمة المرسي حصلت على جائزة افضل ديوان شعر عامية بمعرض القاهره الدولى للكتاب 2014.

تقول في قصيدتها “تعظيم سلام”

يسلملي قلبك يابطل

وعينيك كمان

كانت إيديك ف الملحمة

دِرع وأمان

بنام وتسهر جنبنا

وعنيك بتحرس حلمنا

والقلب شايل همِّنا

بكل اهتمام

كنت السفينة لمَّا جه

وقت الطوفان

ورميت شباكك ع الحيتان

حولت براكين الحمم

برد وسلام

وبحكمتك..

وصلتنا لبر الأمان

مليون تحية يابطل

ياللي رفعت الراس هرم

خليتنا فوق الناس علم

وبيضربوا بيك المثل

ف الإلتزام

كنت واقف وبكرامة

كان قرارك.. وبصرامة

مستحيل إنك تبيع

من هنا ليوم القيامة

مصرنا فوق الجميع

وفي “كل يوم وانتي بخير” نقرأ:

ياحبيبتي اسمعيني

لمّا اقول إني بحبك صدقيني

يعني أكذب ليه عليكي

ما انتي ياما إدتيني

إنتي أحلى حاجه فيَّا

أحلى أيامي وسنيني

والغرام لو كان لُه معنى

يبقى علشان من عنيكي

بس أجمل من دا كله

حبي ليكي

كل يوم وانتي بخير

وانتي فرحة كل طفل

قلبه محروم الحنان

وانتي حضن يدفي دنيا

وانتي واحه للأمان

وانتي نظرة طير مسافر

بسمتك بتضمُه ليكي

كل يوم وانتي حبيبتي

وانتي مصري وانتي أمي

عاوزه أكتبها بدمي

إني طول عمري بحبك

وامَّا اقولك

كل يوم وإنتي حبيبتي

صدقيني

ونقرأ من قصيدة “مش كفاية”:

مش كفايه يعلىَ صوتنا

لا .. وآه

مش كفاية تعود بلدنا للحياة

مش كفاية نقول نشيد

أو كام قصيدة

أو نردد لحن نتمايل معاه

أو نمجِّد جزء أبيض في علم

يصبغه دم الشهيد

أو نقول حب الوطن

مش شئ بسيط

الأصل هوَّ العشق بس

بدون شروط

لما تدوس قصدي تبوس ع الأرض

لازم تعرفك وتحس بيك

تحفظ ملامحك ...

تعشقك

تجري عليك

تتبدل الأدوار تكون إنت الوطن

عشقك يلف الأرض

ويطول السما

تفهم عيونك بالوَما

وييجي دورك تعترف

يعني إيه لما الوطن كان يحتويك

ويشم أنفاسك ويبكي لو تغيب

رغم التمرد والجحود

رغم إحساسك بأنك مختلف

هتموت جوَّاك الأنا

وفى عشقك تدوب

أصل الحكايه ف الغرام

إن الحبيب عمره ما شاف

عيب الحبيب

وفي “مصر فوق الجميع” تقول:

يامصر انتي عالية وفوق الجميع

وحرَّه وغالية وشعبك بديع

كتير قلنا عنك سنينك عِجاف

وفجأه طرحتي شباب اكتشاف

فى عز شتاكي جابوا لك ربيع

تفتح زهورهم فى قلبك أمان

وضحوا بحياتهم ف أرض الميدان

صبرتي ونلتي وأهو الكل شاف

رفعنا راياتك تطول العنان

هتفنا باسمك وجيشك وأرضك

ونيلك وهرمك وشمسك وقمرك

وكل اللي حبِّك وعلَّاكي فوق

وخلَّاكي دُرَّه فى قلب القلوب

وكل اللي ظَلَمِكْ ياريته يفوق

يغيَّر مسارُه ويرجع يتوب

وتتغزل بمصر في قصيدتها “يا قاهرة”:

عَبَر عليكي كتير بشر

خَدوا كل شئ من حضرتك

إلا العِبَر

ياقاهرة

وانتي الفريدة ف المدن

رغم التعب .. رغم الضنى

لسَّاكي قادره تطبطبي

على دا ودا

يا قاهرة

لسَّاكي قادره تطنِّشي

وعلى الجميع بتحبِّشي

فى ليل الشتا

يا قاهرة

يا زى طفله بتفرحي

بنجاح صغيَّر أو كبير

وبقلب أم بتصفحي

عن طعنه من واحد حقير

وعن اللي جه عز الشتا

شال الغطا

ياقاهرة

لسَّاكي قادره تكمِّلي

ويَّا اللي مات عنده الخِشَى

واللي رفع

صُوتُه عليكي ولا اختشَى

واللي بجهله بيطعنِك

جوَّه الحَشَى

يا قاهرة

لسَّاكي صابرة على اللي فاكر

إنه يقدر يغصبك

أو حتى يقدر غصب عنِّك

يِأمرك

أو مهما كانت قوِّته

يقدر يخالف مذْهبِك

أو مهما كان سحر ابتسامتُه

يخدعك

يا قاهره

على سبيلِك من زمن

عَبَر الخليل

أما الكليم ...

دا بوَحْي من رب السما صبح الأمير

حتى المسيح

بيكي من الروم إحتمَى

صهر ونسب

منِّك وجب للمصطفى

ياقاهرة

يا شمس تسرج للنهار

على ضهر ليل

وقمر بيغزل م السمار

رمشُه الكحيل

يا ناى بيعزف غنوتك

موال أصيل

يا نيل بيجري جوَّه مِنِّك

سلسبيل

لمَّا بيلمس كل ثانيه رقَّتك

ترقص ضفافُه لمَّا يسمع

ضحكتِك

ويشوف عيون بدر التمام

على طلِّتِك

يا قاااااااااهرة

وفي “للتاريخ والزمن” نقرأ:

ياهمِّة ولادْنا .. بإيدنا خُدي

وعدِّي الموانع ما تترددي

يا جنة بلادنا ..علينا اشهدي

على اللي استباح القلوب البريئة

وماهر فى فن الإشاعه الدنيئة

ويقطع بمكْرُه خيوط الحقيقة

يغيَّر مذاق السموم بالعسل

على اللي استهل المسيره بهَمُّة

وكان صُوته عالي ولا حد هَمُّه

وضحى لأجلِك بروحه ودَمُّه

وف العتمه تاهت ملامح بطل

ومين اللي واقف ف أخر الصفوف

بيزرع قلوب الشوارع خريف

يوقَّع بلادُه ف عرض الرغيف

ورافع شعار إنه إبن الوطن

ومين اللي أعلن من الماضي تُوبَه

ويغفر ذنوبُه بكذبَه وطوبَه

وعُمرُه ماصحَّىَ ضميرُه ف نوبَه

يتاجر بصوره لندل اتقتل

ومين اللي لوَّث هَوانا بهِتاف

وسد مسام الودان بالتفاف

يغير شعاره بكل احتراف

وجاى من خياله المريض يعترف

ومين اللي شوَّه معاني جميله

وتضحك علينا دموعُه العميله

وفجأه نشوفُه ما بين يوم وليله

صبح وطني وثورجي مُحترف

وهوَّ بيضرب أبونا ف خالنا

يخلخل أساسنا ويقلب ف حالنا

ونِفسُه يبرجل بجهلُه عقولنا

وفاكر هنهضم طبيخُه النتن

ومين اللي حبِّك لِحَد الثماله

وتنضح عروقه شهامه وأصاله

يفاصل فى عشقك؟

أكيد استحاله ...

مايقدرش يقبل بغير الشرف

يابلدي اشهدي للتاريخ والزمن

على شعب أدمن ضلوعِك سكن

يبات ناسي خُوفُه في عِز المِحَن

ويكفيه ترابِك يكون الكفن