ضبط 80 هارباً من أحكام في حملة أمنية بالغربيةالثلاثاء، 24 يناير 2017 11:38 م
أسفرت حملة أمنية شنتها مديرية أمن الغربية، اليوم، عن ضبط 80 هارباً من أحكام قضائية متنوعة، فضلاً عن 13 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات، وتحرير 980 مخالفة مرورية متنوعة.
وصرح مدير أمن الغربية اللواء حسام خليفة، بأن الحملة أسفرت عن ضبط 80 هارباً من أحكام قضائية (جنايات، حبس غرامات، ومخالفات)، بالإضافة إلى ضبط 6 أسلحة نارية متنوعة، و9 قضايا إتجار وتعاطي مواد مخدرة، و31 قطعة سلاح أبيض، وضبط 3 متهمين هاربين من قضايا سرقة، و11 مسجل جنائي، فضلاً عن ضبط 120 قضيه مرافق متنوعه و19 قضيه تموين متنوعه.
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