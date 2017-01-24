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الثلاثاء 24 يناير 2017 11:16 مساءً
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القوات المسلحة: مقتل 5 تكفيريين وضبط 11 آخرين
قوات من الجيش المصري قرب قرية الشيخ زويد بشمال سيناء

القوات المسلحة: مقتل 5 تكفيريين وضبط 11 آخرين

الثلاثاء، 24 يناير 2017 11:01 م

أعلنت القوات المسلحة أنه استمراراً لجهودها في ملاحقة العناصر الإرهابية، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بوسط سيناء بالتعاون مع القوات الجوية، من استهداف وتدمير بؤريتين إرهابيتين شديدة الخطورة للعناصر التكفيرية

وأسفرت الجهود عن مقتل 3 عناصر تكفيرية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى إلقاء القبض على 11 آخرين وتدمير مخزن يحتوي على مواد متفجرة وعدد 4 عشش و3 سيارات دفع رباعي و3 دراجات بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية.

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