غدا.. الجامعة العربية تشارك في اجتماع إفريقي خاص بليبياالثلاثاء، 24 يناير 2017 10:52 م
تشارك جامعة الدول العربية غدا الأربعاء، في اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، بمشاركة دول الجوار الليبي، وسيمثل الجامعة الممثل الخاص للأمين العام للجامعة إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي، بالكونجو برازافيل.
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