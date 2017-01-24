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غدا.. الجامعة العربية تشارك في اجتماع إفريقي خاص بليبيا
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

غدا.. الجامعة العربية تشارك في اجتماع إفريقي خاص بليبيا

الثلاثاء، 24 يناير 2017 10:52 م

تشارك جامعة الدول العربية غدا الأربعاء، في اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، بمشاركة دول الجوار الليبي، وسيمثل الجامعة الممثل الخاص للأمين العام للجامعة إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي، بالكونجو برازافيل.

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