لماذا يجب أن ينام الرضع في غرفة آبائهم؟

تقول توصيات جديدة من أطباء الأطفال في الولايات المتحدة، إنه يجب أن ينام الأطفال الرضع في نفس غرفة نوم آبائهم أول ستة أشهر من حياتهم على الأقل، وذلك لتقليل خطر حالات ...