القاهرة.. تحتفل مصر بالذكرى الـ65 لعيد الشرطة، الذي يأتي تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة.

القاهرة/برازافيل.. تشارك جامعة الدول العربية في اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، بمشاركة دول الجوار الليبي، وسيمثل الجامعة الممثل الخاص للأمين العام للجامعة إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي، بالكونجو برازافيل.

القاهرة/المنامة.. تشارك مصر في معرض الخريف 2017 بالبحرين، الذي سيفتتح بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويستمر حتى 2 فبراير المقبل.

القاهرة/بورت جينتل.. يواجه المنتخب المصري لكرة القدم، في التاسعة مساء، نظيره الغاني، على ملعب بورت جينتل الجابوني، في إطار مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الجابون.

القاهرة/موسكو.. يقوم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بزيارة عمل إلى روسيا، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبحث خلالها العلاقات بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

الزقازيق.. تنطلق قافلة طبية من جامعة الزقازيق إلى مدن حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية المحافظ اللواء أحمد عبد الله، وتستمر حتى 29 يناير الجاري.

القاهرة/تونس.. تشارك نائبة المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة مليكة الصروخ في دورة تدريبية حول القانون الدولي للاجئين بتونس، وتستمر على مدى 3 أيام.

القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، في التاسعة مساء، حفلا غنائيا يحييه الفنان علي الحجار، على مسرح قاعة الحكمة بالساقية.

القاهرة/الجابون.. يلتقي منتخبا أوغندا ومالي لكرة القدم، في التاسعة مساء، على استاد أوييم بالجابون، في إطار مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الجابون.

القاهرة/مدريد.. يلتقي فريقا إيبار وأتلتيكو مدريد، في الثامنة والربع مساء، في إطار مباريات ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

القاهرة/مدريد.. يلتقي فريقا يلتا فيغو وريال مدريرد، في العاشرة والربع مساء، في إطار مباريات ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

الإسكندرية.. يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة معسكره القاهري المغلق، الذي امتد لأسبوعين خلال فترة توقف الدوري الممتاز.

المنصورة.. ينظم قصر ثقافة المنصورة احتفالية، في السادسة مساء، بمقر القصر، بمناسبة العام الميلادي الجديد، تتضمن عرضا فنيا لفرقة المنصورة للموسيقى العربية، ومحاضرة عن الاحتفال بمرور 6 سنوات على ثورة 25 يناير.

المنصورة.. يستضيف بيت ثقافة علي مبارك بمدينة منية النصر، في الخامسة مساء، احتفالية اليوم الواحد المكثفة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، تشتمل على محاضرة في حب الوطن للتعريف بالواجب الوطني والتضحيات التي يقوم بها جهاز الشرطة، وأمسية شعرية وعرض فني لفرقة علي مبارك للسيرة والموال.