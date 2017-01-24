بلغ إجمالي إيرادات الإدارة العامة لجمارك نويبع نحو 458 مليونا و564 ألفا و797 جنيها خلال عام 2016.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه تم تحصيل 022ر155 مليون جنيه إيرادات سيادية و660ر283 مليون جنيه ضريبة مبيعات وقيمة مضافة ونحو 881ر19 مليون جنيه لحساب جهات أخرى.

وأضاف المصدر أن عدد محاضر التهرب الجمركي خلال العام الماضي بلغ 117 قضية بتعويضات 34 مليونا و608 آلاف و921 جنيها، فيما بلغ عدد الشهادات الجمركية (وارد نهائي – دروباك – ترانزيت – إعفاءات – أمتعة شخصية – صادر) 334ر14 ألف شهادة.

وأشار إلى أن عدد السيارات المفرج عنها نهائي 1870 سيارة، فيما بلغ عدد الشهادات الجمركية المعفاة من الرسوم 3731 بيانا وبلغت الضرائب الجمركية المعفاة 232ر237 مليون جنيه.

وأوضح المصدر أن إجمالي العبارات القادمة والمغادرة بلغ 1526 عبارة، وإجمالي الركاب 941ر318 ألف راكب خلال 2016، وعدد الشاحنات القادمة والمغادرة بنظام الإفراج المؤقت 247ر37 ألف شاحنة، والسيارات الملاكي بنظام الإفراج المؤقت 7209 سيارات.