تعقد الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة صالونها الشهري، الأحد المقبل، بأحد فنادق القاهرة، وتستعرض الجمعية برئاسة الدكتور خالد نجاتى، وحضور الدكتورة شيرين الصباغ مساعد وزير الصناعة، بعض المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا ومتناهية الصغر، وما تبذله الحكومة من جهد لإزالة تلك المعوقات ومن أهمها تأسيس هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي كان قد أعلن عن تأسيسها السيد الرئيس في أكتوبر الماضي تحت مظلة وزارة الصناعة.

وسوف يتاح للصحفيين والحضورتوجيه بعض الأسئلة التي تخص هذا القطاع المهم للرد عليها.

يشارك في الصالون عدد من الشخصيات التي تهتم بهذا القطاع الهام ، إضافة إلي عدد من أعضاء الجمعية وبعض الصحفيين والإعلاميين .

