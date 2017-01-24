شددت أستاذ الفقه المقارن سعاد صالح اليوم الثلاثاء على ضرورة كون الطلاق أمام الشهود فقط وذلك لمنع أنواع الطلاق الغريبة والتي تكون أما بالإكراه أو الرسائل.

وطالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي” بضرورة “سن قوانين” تفرض عقوبات شديدة على الزوج الذي يقوم بطلاق زوجته بدون سبب.

ورأت أن 90% من مشكلات المجتمع المصري سببها “تمزيق الأسرة” عن طريق الفهم الخاطئ للأثار المترتبة عن الطلاق، لافتة إلى أن مصر متمسكة بآراء الفقهاء.