صرح رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ المهندس على عبد الستار، أن وزارة الصحة وافقت على تخصيص طابق بمستشفي الحميات بمطوبس لإنشاء مركز لعلاج أمراض الكبد.

وأضاف عبد الستار - في تصريح اليوم/الثلاثاء/ - أنه يجري تجهيز المركز - الذى يضم 80 سريراً مجهزا لاستقبال المرضي، و10 أسرة عناية مركزة، مشيراً إلى أن مستشفى حميات مطوبس يجري بها حالياً إجراء التحاليل والفحوصات لصرف علاج فيرس (سي).

وأشار رئيس مدينة مطوبس، إلى أن عدداً من رجال الأعمال أبدوا استعدادهم لدعم المركز الذى يخدم مركز مطوبس والقرى المجاورة، بدلاً من الانتقال إلى مدينة كفر الشيخ التى تبعد حوالى 70 كم عن مركز مطوبس.