تأهل منتخبا الكونغو الديمقراطية ونظيره المغربي لدور الـ 8 بكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالجابون بعدما حققا الفوز اليوم على توجو وكوت ديفوار، بآخر مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

وانتهى لقاء الكونغو بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلهما كابنانجا 29 وموبيلي 58 ومبوكو 80 للكونغو وأحرز لتوجو لاعبهم لابا في الدقيقة 63 .

أما لقاء المغرب فانتهى بفوز أسود الأطلسي بهدف نظيف دون رد سجله البديل رشيد عليوي من تسديدة عالمية من خارج منطقة الجزاء لتسقط في شباك الحارس الإيفواري.

بهذه النتيجة تأهلت كلاً من الكونغو متصدرة المجموعة برصيد 7 نقاط واصطحبت المغرب في المركز الثاني برصيد 6 نقاط .

وودعت كوت ديفوار حامل اللقب بعد احتلالها المركز الثالث بنقطتين وتوجو الأخير برصيد نقطة واحدة.