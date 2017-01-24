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ترامب يدعو شركات السيارات الكبري لزيادة الإنتاج
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ترامب يدعو شركات السيارات الكبري لزيادة الإنتاج

الثلاثاء، 24 يناير 2017 10:08 م

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرؤساء التنفيذيين لشركات “جنرال موتورز” و”فورد موتور” و”فيات كرايسلر” لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وتعزيز التوظيف.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية الليلة أن ترامب عقد اجتماعا مع ماري بارا الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز ومارك فيلدز الرئيس التنفيذي لفورد وسيرجيو مارشيوني الرئيس التنفيذي لفيات كرايسلر بقوله إنه يرغب في رؤية المزيد من مصانع السيارات تبنى في الولايات المتحدة.

وقال ترامب “لدينا مبادرة كبيرة جدا كي يكون لدينا مصانع للسيارات ومصانع لأشياء أخرى”، متعهدا بتقليص التشريعات والضرائب كي يكون عمل الشركات في الولايات المتحدة أكثر جاذبية.

وكانت شركات صناعة السيارات الأمريكية مترددة في فتح مصانع جديدة للسيارات في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، لكنها قامت بزيادة العمليات في المصانع القائمة.

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