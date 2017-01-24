قالت عضو مجلس النواب آمنة نصير اليوم الثلاثاء إنها تحدثت عن قضية الطلاق منذ 15 سنة وطالبت بوجود قوانين لحماية المرأة وذلك قبل أن يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عنه في “عيد الشرطة”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي”إلى أن 90% من أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب من أساتذة الأزهر ولذلك يجب عليهم التضافر لإصدار تشريعات خاصة بالأحوال الشخصية وليس الطلاق فقط.

وشددت عضو مجلس النواب على أعضاء اللجنة الدينية بالعمل لمصلحة الوطن وعدم تكرار ما فعلوه عند تحريض اللجنة التشريعية برفض تعديل قانون “إزدراء الأديان”.

ورأت أن الحفاظ على “الحياة الزوجية” هو السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة المجتمع.