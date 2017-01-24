أكد طبيب منتخب مصر لكرة القدم، محمد أبو العلا، جاهزية محمد صلاح لخوض مباراة المنتخب أمام غانا، غدا الأربعاء، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من عمر المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وقال محمد أبو العلا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء - إن محمد صلاح لا يعاني من أية إصابة، وجاهز للمشاركة غدًا أمام غانا بشكل طبيعي.

وأوضح طبيب المنتخب أن محمد صلاح يقوم بوضع اللاصق الطبي كل يوم منذ قدوم المنتخب إلى الجابون، قبل مشاركته في التدريبات، للحفاظ على سلامة قدمه، بعدما كان يعاني من قبل من آلام في الأربطة، مشيرًا إلى أن اللاعب شارك في كل تدريبات الفراعنة بالجابون بشكل طبيعي دون الشكوى من أي آلام، كما شارك في مباراتي مصر أمام مالي وأوغندا.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن معاناة محمد صلاح من إصابة قد تمنعه من المشاركة في لقاء مصر وغانا، غدًا، في ختام دور المجموعات لبطولة إفريقيا.