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"فايد" يقيل مدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ
الدكتور عصام فايد وزير الزراعة
الدكتور عصام فايد وزير الزراعة

"فايد" يقيل مدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ

الثلاثاء، 24 يناير 2017 09:51 م
أ ش أ

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، قرارًا بإقالة المهندس محمد عبد الله، مدير مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

وذكر بيان للمديرية، اليوم الثلاثاء، أن القرار نص على تكليف المهندس عبد الرافع أحمد عبد العظيم، للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بكفر الشيخ.

تجدر الإشارة إلى أن عبد الرافع كان يشغل منصب مدير التعاون الزراعي بكفر الشيخ، قبل أن يتم تكليفه للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية.

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