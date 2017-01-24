أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، قرارًا بإقالة المهندس محمد عبد الله، مدير مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

وذكر بيان للمديرية، اليوم الثلاثاء، أن القرار نص على تكليف المهندس عبد الرافع أحمد عبد العظيم، للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بكفر الشيخ.

تجدر الإشارة إلى أن عبد الرافع كان يشغل منصب مدير التعاون الزراعي بكفر الشيخ، قبل أن يتم تكليفه للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية.