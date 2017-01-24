الكشف عن تفاصيل إقامة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019الثلاثاء، 24 يناير 2017 09:55 م
كشفت اللجنة المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، على مشاركة 7000 رياضي من 177 دولة في منافسات الألعاب التي تقام للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الفترة ما بين 14 حتى 21 مارس 2019.
ونظرا لإقامة الألعاب بالمنطقة سوف يكون لمصر حصة مشاركة أكبر عن حصص مشاركتها فى الالعاب العالمية السابقة هى وباقى دول المنطقة، وأيضا الإمارات الدولة المنظمة، والتى من حقها المشاركة بفريقين فى مختلف الرياضات التى سوف تشهدها الألعاب.
كما شهد المؤتمر الصحفى الإعلان عن انضمام الفنان الكبير حسين فهمى إلى السفراء الدوليين بعد أن كان سفيرا إقليميا منذ اختياره عام 2007 ، وقد حرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولي وأعضاء الرئاسة الإقليمية على الاحتفاء به فور الإعلان وعقب نهاية المؤتمر الصحفى .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في “آيبيك آرينا أبوظبي” للكشف عن أهم تفاصيل تلك الألعاب، بحضور رئيس لجنة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، محمد عبدالله الجنيبي، ووزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نورة بنت محمد الكعبي ورئيس الأولمبياد الخاص الدولي الدكتور تيموثي شرايفر والرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولى المهندس أيمن عبدالوهاب والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي ماجد العصيمى.
كما شهد المؤتمر الصحفي جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي ومارى ديفيز الرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولى وبيتر ويلير الرئيس التنفيذى للألعاب العالمية وأعضاء من مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولى والسفراء العالميين وعلى رأسهم الفنان الكبير حسين فهمى وأعضاء الرئاسة الاقليمية .
وأعلنت اللجنة المنظمة أنه تم اعتماد 22 رياضة جماعية وفردية، وأن الإمارت ستشارك بجميع الألعاب، كما تم تحديد 8 مارس 2019، موعدا لاستقبال اللاعبين القادمين من جميع أنحاء العالم فيما يعرف ببرنامج استضافة المدن حيث سيتقوم مختلف مدن الإمارات باستضافة اللاعبين لمدة ثلاثة أيام قبل انطلاق الألعاب للتعرف على العادات والتقاليد الشعبية للشعب الاماراتى ، وستفتح لهم جميع فنادق الإمارات للإقامة بها، كما سيتم وضع العديد من الفعاليات المصاحبة للبطولة وأهمها برنامج الكشف الصحى على اللاعبين ، والمؤتمر العالمى للشباب ، ومؤتمر لأسر اللاعبين ، وبرنامج اللاعبين صغار السن ، واعداد اللاعبين كقادة .
وكشفت اللجنة المنظمة عن لقاء مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد أمس الإثنين، وتم توقيع اتفاقية هامة هدفها الأول دعم أبطال ذوي الإحتياجات الخاصة.
ومن المعروف أن الألعاب العالمية ستشمل حزمه من البرامج المصاحبة والتي ستستمر لأكثر من 15 يوما بمشاركة أكثر من 4 آلاف من الأسر وضيوف الشرف وكبار الشخصيات كما يشارك فيها 20 ألف متطوع في كل التخصصات و2000 جهة ممثلة من وسائل الإعلام على مستوى العالم.
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