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منتخب مصر ينهي تدريباته استعدادا لمواجهة غانا في ختام الدور الأول لبطولة إفريقيا
منتخب مصر في الجابون‎

منتخب مصر ينهي تدريباته استعدادا لمواجهة غانا في ختام الدور الأول لبطولة إفريقيا

الثلاثاء، 24 يناير 2017 09:53 م

أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الغاني غدا الأربعاء، في ختام منافسات الدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.
وخاض المنتخب تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “سوجارا”، حيث شارك في المران كل اللاعبين باستثناء محمد عبد الشافي الذي اكتفى بأداء تدريبات علاجية وتأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب.
تواجد في المران هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي وصل اليوم إلى مدينة بورت جنتيل قادما من العاصمة الجابونية ليبرفيل، من أجل مؤازرة المنتخب في مباراته غدا.
بدأ المران بالتدريبات البدنية مع مخطط الأحمال أنطونيو، حيث حرص هيكتور كوبر على زيادة الحمل البدني للاعبين بعدما خاض الفريق أمس وأول أمس تدريبات بدنية خفيفة، خوفا من الاجهاد.
وخاضت مجموعة اللاعبين الأساسيين تدريبات على الكرات العرضية وضربات الرأس، حيث شارك بها 10 لاعبين وهم “أحمد حجازي، وعلي جبر، وأحمد فتحي، وطارق حامد ومحمد النني، وعبد الله السعيد ومحمد صلاح ورمضان صبحي ومحمود تريزيجيه، ومروان محسن.
ولم يكشف كوبر عن اللاعب الذي سيعوض غياب محمد عبد الشافي في لقاء الغد، حيث يفاضل المدرب الأرجنتيني بين كريم حافظ لاعب لانس الفرنسي، وإشراك أحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر، مع تواجد عمر جابر في الناحية اليمنى.

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