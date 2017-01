ربما تلاحظ أثناء استخدامك لمتصفح جوجل كروم أن العديد من المواقع الإلكترونية ترسل للمستخدم إشعارات على سطح المكتب، حيث ستظهر لك نافذة منبثقة تطلب منك السماح بإرسال الإشعارات على المتصفح مباشرة.

لكن في حال كنت تشعر بأن هذه الإشعارات مزعجة بالنسبة لك فيمكنك القيام بإيقافها بكل بسهولة ومنعها من الظهور على متصفح جوجل كروم، وحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”، فللقيام بتعطيل هذه الإشعارات على متصفح كروم فقم باتباع الخطوات التالية:

- الإعدادات – Settings

- عرض الإعدادات المتقدمة – Show Advanced Settings

- ومن الخصوصية – Privacy اختر:

- إعدادات المحتوى – Content Settings

- ومن خيار الإشعارات – Notifications اختر:

- عدم السماح لأي موقع بعرض الإشعارات – Do not allow any site to show notifications

وبهذا فإنك لن تتلقى أي طلبات جديدة على سطح المكتب من أي موقع للسماح أو منع الإشعارات، لكن في نفس الوقت لو قمت بالسابق “قبل إجراء الخطوات في الأعلى” بالموافقة على عرض الإشعارات من موقع معين فإن هذا الموقع سيتسمر بإرسال الإشعارات دون مشكلة ولمنعه عليك إزالته عبر تنفيذ الخطوات السابقة والذهاب إلى:

إدارة الاستثناءات – Manage Exceptions

بعدها ستظهر لك قائمة بالمواقع التي قمت بالسماح لها أو منعها من إرسال الإشعارات سابقاً، ومن الأيقونة المقابلة لاسم الموقع سيكون بوسعك إما منعه أو السماح له بإرسال الإشعارات، كما يُمكنك إضافة أي موقع كاستثناء جديد ضمن الخانة الموجودة أسفل قائمة استثناءات الإشعارات دون الحاجة لتفعيل هذه الخاصية لكل المواقع.