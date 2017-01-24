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النرويج في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد بفوزه على المجر 31-28
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النرويج في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد بفوزه على المجر 31-28

الثلاثاء، 24 يناير 2017 09:50 م

تأهل المنتخب النرويجي، مساء اليوم الثلاثاء، للدور النصف نهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة حاليا بفرنسا، بعد فوزه على نظيره المجري بنتيجة 31-28، في مباراة أقيمت بينهما على صالة هال أولمبيك.

وتفوق منتخب النرويج في الشوط الأول بنتيجة 17-10، وفي الشوط الثاني واصل الفريق تفوقه، لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 31-28.

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