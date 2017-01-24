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الشوط الأول.. الكونغو يتقدم على توجو والمغرب تتعادل سلبياً مع ساحل العاجل
منتخب المغرب 2

الشوط الأول.. الكونغو يتقدم على توجو والمغرب تتعادل سلبياً مع ساحل العاجل

الثلاثاء، 24 يناير 2017 09:49 م

بهدف نظيف أنهى منتخب الكونغو الديمقراطية الشوط الأول متقدماً على نظيره توجو في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية.

جاء الهدف في الدقيقة 28 من عمر الشوط عن طريق اللاعب كبنانجا .

وفي اللقاء الثاني الذي يقام في نفس التوقيت تعادل منتخب المغرب مع نظيره كوت ديفوار سلبياً في شوط مباراتهما الأول.

وتسيد المنتخب المغرب المباراة واستحوذ على الكرة وجاءت أخطر كرة للمغرب من ركلة حرة سددت لترتطم بالعارضة وتنقذ الأفيال من الهدف الأول في الدقيقة 30

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة أنقذ حارس المغرب منير المحمدي ضربة رأسية للاعب كوت ديفوار سيري دييه ويحولها لركنية.

بهذه النتائج رفع الكونغو رصيده للنقطة السابعة ووصل رصيد المغرب للنقطة 4 وكوت ديفوار 3 نقاط وتوجو 1

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