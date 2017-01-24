إذا رغبت العمل بها..إليك أغرب أسئلة مقابلة العمل في "جوجل"الثلاثاء، 24 يناير 2017 09:43 م
يعتقد كثيرون أن إيجاد وظيفة لدى شركة رائدة عالمياً مثل “جوجل” أمر صعب المنال لكونه يستلزم معرفة عميقة بالتكنولوجيا، كونها اعتادت أن توظف من يجيب على بضعة أسئلة بسيطة لكنها عجيبة.
وكشف موقع “بيزنس إنسايدر” 7 أسئلة دأبت الشركة على طرحها خلال وقت سابق في مقابلات مع من تقدموا لشغل وظائفها، ومن الأسئلة الغريبة استفسار المتقدمين عن السبب الذي يجعل مسؤولي الصيانة لدى البلديات يضعون أغطية دائرية لمجاري المياه دون أشكال أخرى، وهو سؤال قد يبدو معقداً، لكن الإجابة بسيطة للغاية فالشكل الدائري يمنع من سقوط الغطاء في الثقب، حتى وإن كان حجمه أصغر، بخلاف المربع.
أما السؤال الثاني فهو: حين تنظر إلى الساعة وتجد أنها تشير إلى 3:15، ما هي الزاوية التي تتشكل بين عقربي الساعات والدقائق؟، وبما أن عقربي الساعة يكونان متجاورين فإن أغلب المتقدمين يجيبون بأن قياس الزاوية هو صفر، لكن الجواب الصحيح هو أن العقربين يظلان متباعدين بـ7.5 درجات، حسب “سكاي نيوز” عربية.
ويمكن احتساب الدرجة بقسمة درجات الدائرة الـ360، على عدد الساعات (12)، ثم قسمتها على 4، أي ربع الساعة، بالنظر إلى إشارة الساعة الثالثة والربع، ويستفسر السؤال الثالث عن المبلغ الذي سيطلبه المتقدم لقاء غسل كافة النوافذ الزجاجية في مدينة سياتل، وهو سؤال لا ينتظر طارحوه أي جواب، إذ يكفي المتقدم أن يقول مثلاً إن الأمر سيتم بدفع 10 دولارات لكل نافذة، دون محاولة إعطاء تكلفة إجمالية.
ويطرح السؤال الرابع: في حال كنت ربانا لسفينة من القراصنة وعثرتم على كمية من الذهب، كيف لك أن تقسمها على الركاب بطريقة ناجحة، على اعتبار أنك في حال أجريت تصويتا على المسألة وحظيت بموافقة أقل من نصف الطاقم فستخسر حياتك، والجواب المنتظر في هذه الحالة بسيط ولا يحتاج إلى كثير من التفكير وهو إعطاء حصة من الذهب لواحد وخمسين في المئة من الطاقم بشكل متساوي، حتى تكون قد ضمنت الأغلبية والظفر بالذهب.
وفي سؤال خامس، يجد المتقدمون لجوجل أنفسهم أمام سؤال حول عدد المرات التي تمر فيه عقارب الساعة على بعضها البعض خلال اليوم الواحد، والجواب الصحيح هو 22 مرة، ويقول السؤال السادس: كيف لك أن تشرح مفهوم قاعدة البيانات لطفل ما يزال في الثامنة من عمره في ثلاث جمل، والجواب المفضل لدى اللجنة هو كالتالي: قاعدة البيانات آلة تتذكر أشياء كثيرة، ويستخدمها الناس لتذكر المعلومات، والآن، لك أن تنصرف للعب”، أما السؤال السابع فتتعلق إجابته بلعبة رائجة في الولايات المتحدة، وعلى المتقدم أن يدرك ذلك أثناء تلقيه للسؤال قبل الإجابة عليه بشكل صحيح.
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