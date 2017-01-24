بدء الاستعداد لإنشاء مدينة رفح الجديدةالثلاثاء، 24 يناير 2017 09:51 م
أكد اللواء أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة رفح أن هناك نية حقيقية من قبل الدولة والجهات المعنية لاقامة مدينة رفح الجديدة في المكان المخصص لها ، وأن المرحلة الأولى ستبدأ بإنشاء 216 عمارة سكنية.
وأعلن -خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمركز ومدينة رفح اليوم الثلاثاء برئاسته- أنه يتم التجهيز لبدء اقامة مدينة رفح الجديدة، وأنه تم عقد العديد من الاجتماعات في ديوان عام محافظة شمال سيناء بهذا الخصوص، وتقرر عقد إجتماع شهرى لمتابعة الأعمال في مدينة رفح الجديدة .
وأشار رئيس المدينة إلى وصول 3 آلاف بطانية و9 أطنان من السلع الغذائية من جامعة القاهرة لتوزيعها على الأسر المعدومة فى مدينة رفح ، منها 3 أطنان سكر و3 أطنان أرز و3 أطنان أخرى دقيق ، علاوة على 3 آلاف عبوة شاى زنة العبوة 250 جراما ، وسيتم توزيعها بالتعاون بين مجلس المدينة والتضامن الإجتماعى في رفح موضحا أن الأولوية فى الصرف ستكون للمسجلين في كشوف التضامن الإجتماعى وبإشراف لجان مشكلة بمعرفة رئيس المدينة .
وقال إن هناك كميات أخرى من المعونات ستصل تباعا، وسبق توزيع ألفي بطانية و80 طنا من المعونات الغذائية على الأسر الأكثر إحتياجا في المدينة والقرى التابعة بمعرفة التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع مجلس المدينة، وأن كشوف المرحلة الثانية من التعويضات الخاصة بالزراعات جاهزة في المحافظة، وسيتم إستلامها بعد المراجعة لتجهيز الملفات من قبل الزراعة ليتسنى لمجلس المدينة الصرف للمستحقين.
وطالب جبريل أهالي قرية الوفاق بسرعة استيفاء ملفاتهم خاصة ما يفيد عدادى المياه والكهرباء، مشيرا الى قيام 47 حالة بصرف مستحقاتهم بعد استيفاء ملفاتهم من إجمالى 213 حالة مع فتح باب التظلمات، كما يجري التنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد بشأن المقاولين لتنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية مثل الأرصفة والتجميل، ومؤكدا متابعته للأعمال الإنشائية في مستشفى رفح المركزى الجديد وأنه سيتم إفتتاحها فى أعياد المحافظة.
كما طالب بتشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية الفئوية في مجلس المدينة .. حيث سيتم تفعيل العمل بها بالتعاون مع الإدارة التموينية لخدمة الأهالى في المركز.
وتمت خلال الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من مبادرة (اشحذ منشارك وجدد طاقاتك) السابق إطلاقها خلال الاجتماع السابق، والتي تضم عدة مبادرات فرعية يتم الانتهاء منها خلال مائة يوم وذلك فى مجالات مختلفة .
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