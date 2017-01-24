حرص الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لللمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على حضور مباارة المنتخب الكونغولي أمام نظيره التوجولي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

ويلعب منتخبا الكونغو وتوجو على أرضية إستاد بورت جنتيل، الذي يستضيف مباريات الفراعنة في البطولة، في ختام منافسات المجموعة الثالثة من المسابقة القارية.

ويسعى كوبر لدراسة نقاط قوة وضعف المنتخب الكونغولي عن قرب، تحسبا لوقوعه في مواجهة منتخب مصر في الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا.

ويحتل منتخب الكونغو حاليا صدارة المجموعة الثالثة، وفي حال فوزه اليوم على توجو، واستمراره في صدارة المجموعة، فأنه سيواجه وصيف المجموعة الرابعة.