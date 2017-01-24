قال أستاذ الفقه المقارن سعد الدين الهلالي اليوم الثلاثاء إنه كان يتمنى أن تكون دعوة تقنين الطلاق من المؤسسات المعنية وليس من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد الهلالي في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي” على ضرورة أن يكون الطلاق رسمي لأن الزواج كان رسمياً ولم يجبر الشعب المصري على الإقبال على الحياة الزوجية في الأساس.

وأعلن أستاذ الفقه المقارن رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة بالتعاون مع الشيخ خالد الجندي لتقنين الطلاق وإعادة المادة التي كانت منصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية مسبقاً والتي تنص على أن يكون الطلاق رسمياً فقط.

وأشار الهلالي إلى أن هذه المادة تم إلغاءها بتحريض من بعض الجهات الإسلامية المتشددة صاحبة الأفكار المتجمدة.

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