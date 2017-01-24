دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلقاء خطاب أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في 28 فبراير المقبل.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الخطاب سيكون الأول الذي يلقيه ترامب أمام الكونجرس بعد توليه السلطة رسميا في 20 يناير الجاري.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي قد التقى ترامب في البيت الأبيض، في إطار اجتماع دعا إليه ترامب مع قادة الكونجرس الجمهوريين والديمقراطيين.