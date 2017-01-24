مركز القاهرة يستضيف مسئول المؤسسات الأمنية وحكم القانون بالأمم المتحدةالثلاثاء، 24 يناير 2017 09:07 م
استضاف مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا التابع لوزارة الخارجية، ديمترى تيتوف مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة لإنفاذ القانون والمؤسسات الأمنية، وذلك خلال زيارته للقاهرة يومى 22 و23 يناير 2017، وذلك بمشاركة لفيف من كبار المسئولين المصريين وأعضاء السلك الدبلوماسي في القاهرة وكبار مسئولي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي.
وقد ألقى تيتوف، كلمة بعنوان “عمليات حفظ السلام: تحول استراتيجى”، أشار فيها إلى ضرورة تغيير النهج الذى تتبعه الأمم المتحدة في التعامل مع التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مستعرضاً الصعوبات العديدة التي تواجه عمليات حفظ السلام الأممية، في ضوء تغير طبيعة الصراع، وتعقد وتشابك أبعادها.
وفي هذا السياق، اقترح المسئول الأممي الكبير ثمان تحولات استراتيجية لمستقبل عمليات حفظ السلام، يأتي على رأسها إعطاء الأولوية للحلول السياسية، وتحسين منظومة إختيار قادة بعثات حفظ السلام الأممية، ودمج برامج الاستقرار، وتطوير مهام التخطيط والتحليل المهنى الشامل والغير متحيز.
من جانبه، أشار المستشار أشرف سويلم مدير مركز القاهرة إلى أن زيارة المسئول الأممي الكبير تأتى تقديراً لمساهمة مصر الكبيرة والمتصاعدة فى عمليات حفظ السلام الأممية،باعتبارها أحد كبريات الدول المساهمية بقوات عسكرية وشرطية، فضلاً عن الدور الهام الذي تلعبه السياسة الخارجية المصرية في مجال تطوير عقيدة ومفاهيم وسياسات حفظ السلام.
وأشاد سويلم بالتعاون القائم بين وزارات الخارجية والدفاع والداخلية المصرية، والذي كان من نتيجته، وكذا التعاون القائم بين مركز القاهرة والحكومة اليابانية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة فورد، وغيرها من كبريات الجهات الداعملة لأنشطة مركز القاهرة فى مجالات صنع وحفظ وبناء السلام، وإدارة الأزمات، ومكافحة الفكر المتطرف المؤدى للإرهاب، ومواجهة التحديات العابرة للحدود.
ويعد مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام فى إفريقيا أحد أهم المراكز التدريبية والبحثية في المنطقة العربية، كما تم اختياره من قبل الاتحاد الإفريقى كأحد مراكز التميز. ويقدم المركز دوراته التدريبية على المستوى الوطنى والأفريقى والعربي، كما يلعب دورهام في طرح الرؤى العربية والافريقية في قضايا السلم والأمن الدولي والإقليمي والقاري.
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