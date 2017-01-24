هل حدث لك من قبل أن تناولت وجبتك وبعدها بدقائق قليلة شعرت بالجوع ؟.. كلنا نعتقد في بعض الأحيان أننا انتهينا من وجبتنا ولم نعد نشعر بالجوع إلا أنه بعد فترة قصيرة يتبين لنا العكس.

وإليك بعض الخدع والنصائح التي ستخدع بها عقلك لتشعر بالشبع، حسب “سكاي نيوز” عربية:

1 - تناول تفاحة : ينصح بتناول تفاحة قبل وجبتك الرئيسية، حيث كشفت دراسات أن هذا يقلل السعرات الحرارية للوجبة، ما يساعد على التغلب على الجوع.

2 - تناول بعض المكسرات بين الوجبات : حيث تحتوي على مزيج مثالي من الألياف والبروتين والدهون تجعلك تشعر بالشبع.

3 - ابتعدوا عن المعجنات: تشدد ليزا حايم أخصائية التغذية على تجنب المعجنات في الوجبة الرئيسية، وتعويضها بخضر مثل الجزر والملفوف، لاحتوائها كمية مهمة من المياه.

4 - شرب السوائل : العطش يمكن أن يخدع جسمك بالاعتقاد أنك جائع، لذلك ينصح بشرب السوائل الخالية من السعرات الحرارية.

5 - لا تخدع نفسك بالأطباق الكبيرة: لا يجب أن تخدع نفسك بالأطباق الكبيرة المملوءة بالوجبات، فأحيانا يمكنك تناول لاطبق كله وبعدها بدقائق تشعر بالجوع، على اعتبار أن ما أكلته لا يحتوي على فيتامينات وبروتينات وألياف غذائية مفيدة لجسمك.

6 - اجعل كل شيء صغيرا: إذا كنت تعيد ترتيب خزانتك، فاجعل الأطباق والكؤوس صغيرة الحجم في الصفوف الأولية، فمثلاً يمكنك أن شرب مشروباً ما في كوب صغير، ما يشعرك أنك تستهلك أكثر ما تستهلك أنت في الواقع.

7 - الألياف والمياه: اعتمد دائماً على وجبات تحمل كمية كبيرة من المياه والألياف، لتشعر بالشبع بسرعة مثل الخضروات والفواكه والبقول والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

8 - احرص دائما على شرب الماء : يجب الحرص بشكل دائم على شرب كأس من الماء قبل الوجبة الرئيسية، ما يقلل الشعور بالجوع

9 - سلطة خضراء: وجدت دراسات أن تناول سلطة خضراء قبل الوجبة الأساسية يساعدك على التخلص من الشعور بالجوع.

10 - البروتين : الوجبات التي تحتوي على البروتين تكون أكثر إشباعاً من تلك التي تحتوي على الكربوهيدرات أو الدهون. احرص دائماً على أن تضم وجباتك الدجاج أوالسمك.