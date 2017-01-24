الدفاع الأفغانية: طالبان شنت نحو 19 ألف هجوم في أنحاء البلاد

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان شنت نحو 19 ألف هجوم في جميع أنحاء البلاد في الأشهر العشرة الأخيرة.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الإخبارية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري قوله إنه ليس لديه إحصائيات من العام الماضي يقارن به، لكن تلك الفترة كانت أسوأ كثيرا بالنسبة لعدد هجمات طالبان، مشيرا إلى أن قوات الأمن الوطني الأفغانية نفذت نحو 700 عملية لمكافحة التمرد خلال نفس الفترة.

وكشف أن 1021 عنصرا من مسلحي طالبان ألقي القبض عليهم في الشهور العشرة الأخيرة، وأن 256 من قادة الحركة قتلوا.

ويتراجع القتال عادة في أشهر الشتاء، فيما يرى مراقبون أن هجمات هذا العام تواصلت بوتيرة ثابتة.