

أكدت دعاء رشاد، زوجة الرائد محمد الجوهري، المختفي بسيناء منذ 6 سنوات، إنها لن ترفع دعوى إثبات وفاة لزوجها؛ لإحساسها أنه لا يزال على قيد الحياة، مضيفة: “منتظراه وأولاده متأكدين أن هو راجع ولسه عايش”.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم لبنى عسل، إلى أنها بجانب أبنائها في انتظار عودة زوجها المختفي في سيناء منذ 6 سنوات، مؤكدة أنها لا تعتقد أن الرئيس السيسي سيتخلى عنها وعن أولادها.

وأضافت أنها تتمنى لقاء السيسي من أجل عرض مشكلتها أمامه، مؤكدة أنها تصرف مرتب زوجها بشكل مستمر، وتدعو الله أن يكون زوجها على قيد الحياة.