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"أونروا" توزع 7.1 مليون دولار على 2334 عائلة بغزة للإعمار
قصف غزة

"أونروا" توزع 7.1 مليون دولار على 2334 عائلة بغزة للإعمار

الثلاثاء، 24 يناير 2017 08:31 م

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) عزمها توزيع 7.1 مليون دولار أمريكي على أعمال إعادة الإعمار وأعمال الإصلاحات في قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن الأموال خُصص منها مبلغ 3 ملايين و332 ألفا و944 دولار أمريكي لأعمال إعادة الإعمار، ومبلغ 3 ملايين و773 ألفا و524 دولار أمريكي لأعمال إصلاح المساكن المدمرة بشكل بالغ.

وأشارت إلى أن الأموال ستصل إلى ما مجموعه ألفين و334 عائلة لاجئة من مختلف أنحاء قطاع غزة، وستتمكن العائلات من الحصول على المساعدة عبر البنوك المحلية هذا الأسبوع.

وجددت الوكالة التأكيد على أن الإيواء الطارئ بما يشمل من دعم لإصلاح المساكن وإعادة البناء وحلول الإيواء المؤقتة أولوية قصوى لدى أونروا، وتبقى ملتزمة بدعم العائلات المتضررة، رغم أن ذلك يتطلب تمويلا جديدا لمواصلة العمل ببرنامج المساعدات النقدية للإيواء.

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